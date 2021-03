Regierungs-Absturz | Impf-Pingpong

Es ist nur eine Momentaufnahme. Aber auch Momentaufnahmen haben meist eine gewisse Substanz, machen den Blick frei auf ein sich möglicherweise verfestigendes Bild. So könnte es auch bei der stark gesunkenen Zufriedenheit der Österreicher mit der Arbeit der Regierung sein. Denn laut dem aktuellen „Österreich-Trend“ ist - im Gegensatz zu den Werten im Vorjahr - bereits eine knappe Mehrheit der Landsleute nicht mehr mit der Arbeit von Türkis-Grün zufrieden. In der Sonntagsfrage liegt freilich nach wie vor klar die ÖVP in Front - mit 35 Prozent. Durch den Absturz der Grünen auf 10 Prozent ginge sich allerdings keine türkis-grüne Mehrheit mehr aus. Ja, diese Umfrage scheint die aktuelle Stimmung im Land wirklich realistisch abzubilden.