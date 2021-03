Thrombosen nach Impfung: „Mehr Zufall als Ursache“

Auch Clemens Wendtker, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing hält die Einschätzung für richtig: „Man kann davon ausgehen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und den wenigen thromboembolischen Ereignissen gibt - also mehr Zufall als Ursache.“ Das Risiko, an einer durch Covid verursachten Thrombose zu erkranken, hält er ebenfalls für „ein Vielfaches höher“.