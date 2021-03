Corona-Impfreaktionen: Vorsicht bei Schmerzmitteln

Gefahr einer Überdosierung

Immer wieder kursiert das Gerücht, dass das Medikament auch einen positiven Effekt auf die mit der Impfung in Verbindung gebrachten Gerinnungsstörungen haben könnte. Dafür gebe es jedoch keine Hinweise, so der Pharmakologe - der darin enthaltene Wirkstoff Paracetamol würde in erster Linie das Fieber senken. Er warnt aber auch vor einer zu häufigen Einnahme des Präparats - sollte es nämlich überdosiert werden, drohen massive Leberschäden bis hin zum kompletten Versagen des Organs.