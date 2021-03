Österreich verwendet AstraZeneca-Impfstoff weiter

Kein Zusammenhang mit Impfung bislang nachgewiesen

Nachdem eine 49-jährige Krankenschwester des Landesklinikums Zwettl nach einer Impfung an schweren Gerinnungsstörungen gestorben war und eine 35-jährige Kollegin eine Lungenembolie erlitten hatte, wurde die betroffene Charge in Österreich nicht mehr verimpft, eine Meldung an alle 17 EU-Länder, an die die Charge ebenfalls gegangen war, erfolgte.