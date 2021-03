Infizierte bei Kontaktangaben oft nicht ehrlich

„Krone“: Es gab einen Cluster in Kirchham, wir haben berichtet. Die Zahlen im Bezirk Braunau sinken, dafür geht es im Bezirk Perg hoch. Was sind die Gründe?

Carmen Breitwieser: Die Leute treffen sich. Es gibt Fahrgemeinschaften ohne Maske, in Firmen setzen sich die Leute nach der Arbeit zusammen. Familien machen einen Ausflug, die Kinder tragen die Infektion in Schule und Kindergarten.