Pädophiler verurteilt: „Kinderleben zerstört“

Es war einer der erschütterndsten Prozesse der letzten Jahrzehnte am Landesgericht: Nach Auffliegen eines Pädophilenrings in Nordrhein-Westfalen (D) geriet ein Tiroler (31) ins Visier der Ermittler. Mehrfach reiste er zu den Drahtziehern und vergriff sich im Auto und in einem Ferienhaus an 5- bzw. 10-jährigen Buben. Ermittler fanden dann seine Handynummer bei einem der Haupttäter ...