Mercedes ruft weltweit Viertelmillion Autos zurück

Laut deutschem Kraftfahrt-Bundesamt sind weltweit exakt 264.393 C-Klasse- und GLC-Fahrzeuge der Baujahre 2016 bis 2020 betroffen, davon 120.766 in Deutschland. Zahlen für Österreich werden nach Angaben von Mercedes-Benz Österreich nicht ermittelt. „Aufgrund einer fehlerhaften Inertisierungsanlage besteht bei Eintreten eines Unfalls erhöhte Brandgefahr“, heißt es auf kba-online.de. Als Inertisierung wird das Hinzufügen von Inertstoffen (Gas oder Pulver) bezeichnet. Die Autos sollen in der Werkstatt überprüft und mögliche Fehler an den Gasleitungen ausgebessert werden.