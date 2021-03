Radstädter Bräuschnitzel: Grüße aus der Steiermark

Zum Koch: Hannes Seywald (47), Küchenchef Stegerbräu in Radstadt. Seywald hat in der Gewürzmühle (Radstadt) gelernt, war danach 15 Jahre unter anderem in Obertauern, am Wolfgangsee und Deutschland auf Saison. Nach Stopps in Werfen (Reitsamerhof) und Flachau bereits seit 2005 Chefkoch im Stegerbräu.