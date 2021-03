Tierisches Know-how für die Medizin

Neue Medikamente in Aussicht

Solche Peptide sind günstiger zu produzieren als Antikörper und haben gewisse andere Vorteile. In der Krebsforschung zum Beispiel können sie (Tumor-) Gewebe besser durchdringen. 90 Prozent der Peptidwirkstoffe müssen aber mit einer Nadel injiziert werden, da sie, wenn man sie schlucken würde, zu schnell im Magen verdaut werden. Das ist natürlich ein Nachteil für den Patienten. Diese Wirkstoffklasse wäre dennoch eine große Chance für die Medizin: „Bei komplexen Naturstoffen oder Antibiotika braucht es oft Jahre, bis man die Verbindung selbst herstellen kann - bei neu entdeckten Peptidverbindungen geht das auch in Tagen, was die Erforschung und Entwicklung von neuen Medikamenten enorm beschleunigt“, so Prof. Muttenthaler. Er möchte in weiterer Forschungsarbeit erfassen, bei welchen Krankheiten Peptide wirkungsvoll einsetzbar wären.