Russland verklagt Google, Facebook und Twitter

Erst am Wochenende hatte Russlands Bildungsminister Sergej Krawzow im Staatsfernsehen angekündigt, an russischen Schulen den Internetzugriff für Schüler einzuschränken, um diese vor „negativen Informationen“ zu schützen, die für „unlautere Zwecke“ verwendet würden. Das schuleigene WLAN werde so eingestellt, dass nur noch zuvor überprüfte Inhalte aufgerufen werden könnten.