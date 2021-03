Profibande: Mittäter in der Steiermark gefasst

„Ein Jäger hat am 23. Februar gegen 2.30 Uhr zwei verdächtige Fahrzeuge nahe eines Radgeschäftes in der Südoststeiermark bemerkt und die Polizei alarmiert“, so ein Ermittler des Landeskriminalamts Kärnten: „Kurz darauf wurden vier Litauer im Alter zwischen 19 und 42 Jahren festgenommen.“