Turbulente Woche, aber WAC und Liendl zeigen auf

Zum Abschluss einer turbulenten Woche gab es am Sonntag strahlende Gesichter beim WAC. Drei Tage nach der Trennung von Ferdinand Feldhofer durfte sich Interimscoach Roman Stary über einen 4:0-Sieg bei der SV Ried freuen. Kapitän Michael Liendl, an dem der Feldhofer-Abschied festgemacht worden war, spielte groß auf, der Einzug in die Meistergruppe kann schon am kommenden Sonntag fixiert werden.