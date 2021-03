Wieder nur Platz 4 für Routinier Claudia Riegler

Zogg erwies sich am Samstag in Slowenien als unüberwindbar für die Österreicherinnen: Daniela Ulbing (14.) war bereits im Achtelfinale an der Schweizerin gescheitert, die schließlich fünftplatzierte Sabine Schöffmann im Semifinale. Olympiasiegerin Julia Dujmovits, die am Montag in ihrer Comeback-Saison WM-Bronze geholt hatte, war schon in de Qualifikation hängengeblieben.