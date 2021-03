Woods soll nach Unfall bewusstlos gewesen sein

Die Behörden hatten zuvor bisher keine Angaben gemacht, ob Woods das Bewusstsein verloren hatte. Als sie eintrafen, sei der US-Amerikaner bereits „ruhig und klar“ gewesen, hieß es von den Rettungskräften. Laut den neuen Dokumenten habe Woods angegeben, sich nicht an die Fahrt vor dem Unfall und den Hergang erinnern zu können. Der 15-malige Major-Sieger zog sich bei dem Crash mehrere offene Beinbrüche zu und wird seither in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt.