Streit um Frau: Frisör muss in Haft

Der Grund für die Attacke: Streit um eine Frau. Nach einer Anzeige wanderte der Barbier in Untersuchungshaft. Am Freitag wurde der einschlägig vorbestrafte Austrotürke von der Justizwache aus der Zelle vorgeführt. Am Landesgericht in Eisenstadt musste er sich wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten.