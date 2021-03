Lösung für Hallenbad in Sicht

Am 4. März 2020 musste das Hallenbad Neusiedl am See wegen Gefahr in Verzug mit sofortiger Wirkung zusperren. Seitdem gibt es keinen Platz, wo Schwimmunion, Schulen und Co. trainieren könnten. Nachdem seit Ende Dezember klar ist, dass das Hallenbad unter Denkmalschutz steht, wird jetzt weitergearbeitet.