Austria will Tabellenführung im Derby behaupten

SK Rapid Wien - FK Austria Wien

Ganz klar das Spiel der Runde. Denn das Wiener Derby verspricht auch in der eBundesliga ein ganz heißes Match zu werden. Beide Teams sind voll im Aufwind und haben in den letzten drei Runden keine Niederlage kassiert. Die Violetten wollen unbedingt die Tabellenführung verteidigen. Die Grün-Weißen auf keinen Fall den Anschluss an die Top-4 verlieren. Der FK Austria schwört Revanche für das Vorjahr, wo man von fünf Partien gegen den SK Rapid nur eine (durch Marcel Holy) gewinnen konnte.