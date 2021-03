Steirische Universitäten fiebern Öffnung entgegen

„Ich freue mich so darauf, wenn ich wieder in einem Seminarraum sein kann“, sagt Viktoria Wimmer. So wie alle Lehrveranstaltungen der 22-jährigen Pädagogik-Studentin läuft auch das Interview über ein Online-Meeting ab. Wimmer und ihre Kollegen im Vorsitz-Team der Hochschülerschaft, Jan Stering und Immanuel Azodanloo, kennen die Probleme aus erster Hand. „Zu Beginn der Pandemie hat Know-how in der Fernlehre gefehlt“, sagt Stering. Nun sei es besser. „Die Uni hat aufgerüstet, wir haben auch einen Notebook-Verleih eingerichtet.“