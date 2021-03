„Sein Spitalsaufenthalt war mein Urlaub . . . “

Kommentar von Ingrid Korosec: „Sie wird das schon machen“

„Sie“ das sind die Töchter, Schwiegertöchter, Partnerinnen und Enkelinnen, die ganz selbstverständlich die Betreuung und Pflege älterer Menschen übernehmen. Fast 600.000 Frauen in Österreich verhindern durch ihre Arbeit, dass das „offizielle“ Pflegesystem kollabiert. Verweigerten sie den Dienst, könnten mobile Dienste und Heime diese Lücke nicht füllen! Zwar sind viele dieser inoffiziellen Pflegekräfte bereits selbst älter als 60 . Die Hälfte von ihnen könnte aber eigentlich einem bezahlten Beruf nachgehen. Könnte, denn in der Realität bleibt neben der ehrenamtlichen Pflegetätigkeit oft wenig oder keine Zeit für einen bezahlten Vollzeit-Job. Das bedeutet für die Frauen, wenn sie in Pension gehen, weniger Geld, und zwar dramatisch weniger Geld. 10 Jahre Teilzeit arbeiten heißt 15% weniger Pension. Und die Pensionen von Frauen liegen schon im Normalfall 40% unter jener der Männer! „Sie“ das sind aber auch jene 140.000, die bezahlt im Bereich der Betreuung und Altenpflege, vor allem als Heimhilfen und 24-Stunden-Betreuerinnen, arbeiten. Denn das Berufsfeld ist fest in weiblicher Hand - mit allen für sie negativen Konsequenzen: geringe gesellschaftliche Anerkennung, geringe Bezahlung, belastende Arbeitszeiten.