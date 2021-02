20 Millionen Menschen in Großbritannien geimpft

In Österreich sind etwa fünf Prozent, in Großbritannien bereits 30 Prozent der Bevölkerung geimpft worden. Das sind mehr als 20 Millionen Menschen, die zumindest eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten haben. Verabreicht werden Präparate von AstraZeneca und Biontech und Pfizer, damit so viele Menschen wie möglich rasch eine erste Teildosis erhalten können.