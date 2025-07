Ex-Profi schäumt: „Sie waren wie Kühe im Gehege!“

Nach den finalen, schweren Bergetappen der diesjährigen Tour de France herrscht vielerorts im Rad-Zirkus Ärger. Kritik gibt es dabei an Fans und Organisatoren gleichermaßen. Ex-Rad-Profi Sep Vanmarcke störte sich vor allem, am Umgang mit den Fahrern am Ende der Königsetappe am vergangenen Donnerstag. Man habe die Profis wie Kühe in einem Gehege behandelt, schäumt der Belgier.