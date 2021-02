Brandstetter und Pilnacek im Visier der Ermittler

Wie erst vor Kurzem bekannt geworden ist, führt die Staatsanwaltschaft den ehemaligen Justizminister als Beschuldigten in der Causa Heumarkt. Der Verdacht lautet: Brandstetter soll Informationen über Ermittlungen gegen den früheren Grünen-Politiker Christoph Chorherr an Hochhaus-Investor Michael Tojner weitergegeben haben. Der ehemalige Justizminister bestreitet dies, er habe als Minister keinen Einblick in die Strafakten gehabt.