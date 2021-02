Was ist mit der Justiz los, Herr Brandstetter?

Der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler hat am Samstag in der „ZiB 2“ die Verhaberung in Österreich angeprangert. Sind Freundschaften mit prominenten Unternehmern problematisch, wenn man ein hohes Amt bekleidet?

Ja, da muss man aufpassen, das ist richtig. Meine Bekanntschaft mit Tojner reicht weit zurück, in meinen Geburtsort, Stadt Haag in Niederösterreich. Wir stammen beide aus Stadt Haag und unsere Eltern haben einander gut gekannt. Von daher hat sich eine Verbundenheit entwickelt. Aber gerade in meiner Zeit als Minister war klar, dass ich bei allen Verfahren, in denen es um frühere Mandanten von mir geht, abgeschottet bleibe. Es gab von Beginn meiner politischen Tätigkeit an eine Liste von Personen, von deren Akten ich abgeschirmt war. Ich war da wirklich besonders vorsichtig.