Wolff über Verstappen: „Kein definitives Nein“

Der Reihe nach: Grundsätzlich wolle Mercedes mit bestehenden Fahrer-Line-up in die neue Saison gehen. Heißt: Kimi Antonelli und George Russell sollen auch künftig den Silberpfeil manövrieren. „Zu 90 Prozent, nein zu 95 Prozent gehen wir davon aus, dass wir mit diesen Fahrern in die neue Saison gehen“, sagte Teamchef Toto Wolff. Was das heißt? Vor allem in Bezug auf ein mögliches Engagement von Max Verstappen? „Man wird beobachten müssen, wie sich ein vierfacher Weltmeister entscheidet.“ Klingt immer noch nicht besonders endgültig. Ob es denn ein klares Nein von und zu Verstappen geben, wollte der „Sky“-Reporter wissen. „Ein definitives Nein gibt‘s nicht“, ließ sich Wolff dann immerhin entlocken.