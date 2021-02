Mit Wodka besinnungslos betrunken: 36-Jähriger tot

Die Wiener Polizei beschäftigt derzeit ein bedenklicher Todesfall: In einer Wohnung in Favoriten wurde ein lebloser 36-Jähriger gefunden. Der 60-jährige Mieter gab an, sein Bekannter sei nach reichlichen Konsum von Wodka einfach vom Sessel gekippt. Ein 63-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, machte bislang keine Aussage. Aufgrund des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung wurde der Ältere festgenommen, der Mieter wurde angezeigt. Beide waren stark betrunken.