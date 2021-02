Mordanklage gegen Solinger Mutter fertig

Die fünf toten Kinder - ein elfjähriger Bub überlebte - waren am 3. September vergangenen Jahres (siehe Video oben) entdeckt worden. Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber schwer verletzt überlebt. Der Haftbefehl wegen Mordverdachts war ihr in einer Klinik am Krankenbett verkündet worden.