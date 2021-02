Wahl: Mit Musik lassen sich Wählerstimmen bewegen

Mit Akkordeon für Freude

Eine ähnliche Idee hatte auch Josef Zoppoth (SP), Bürgermeister in Kötschach-Mauthen. Mit seinem Akkordeon schickte er im Advent musikalische Weihnachtsgrüße an seine coronageplagten Mitmenschen. „Ich wollte damit einfach Freude in einer tristen Zeit bereiten, und zwar ganz ohne Hintergedanken“, beteuert Zoppoth, der bei der Trachtenkapelle Mauthen die Tuba spielt.