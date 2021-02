Immer mehr Namenslisten: Kärnten wird immer bunter

Listen-Gründer stehen für Veränderung ein

Viele andere haben eigene Listen gegründet, so etwa in der Sonnengemeinde Diex, wo der amtierende Gemeindechef zuvor der FPÖ angehörte und nun für die unabhängige Liste für Diex (LFD) ins Rennen geht. Anton Napetschnig: „Wir sind um die Sache bemüht und arbeiten vorrangig für Menschen.“ Noch ganz jung ist die Bürgerliste Wolfgang Gallant (LWG), die in Lavamünd etwas aufmischen will: „Wer etwas verändern und neue Wege einschlagen will, muss selbst aktiv werden!“ Auch das Problem mit dem Schwerverkehr - täglich rollen mehr als 6500 Lkw durch den Ort - will die neue Bürgerbewegung beseitigen. „Die politische Arbeit in der Gemeinde ist stark von Parteien abhängig. Das bedeutet, dass manche Vorschläge wegen der Mehrheitsverhältnisse kaum in die kommunale Politik finden. Das wollen wir ändern“, betont der Spitzenkandidat der LWG.