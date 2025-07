12-Jährige in Wien von Schulkollegen (16) erpresst

Der 16-jährige Jugendliche kommt am Dienstag in Wien auf freiem Fuß zu seinem Prozess vor einem Schöffensenat: Er soll eine Mitschülerin aus der Nebenklasse in Wien-Hietzing geschlagen, vergewaltigt und erpresst haben. Das Mädchen war zum Tatzeitpunkt gerade einmal 12 Jahre alt. Der Bursche wird von allen Vorwürfen – bis auf einen - im Zweifel freigesprochen.