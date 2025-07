„Haben ein furchtbares Rennen abgeliefert“

Zuerst schien es „als die richtige Wahl“, weil die Strecke an vielen Stellen trocken war „aber in der ersten Kurve und in der letzten Schikane war es nass. Das hat mir und allen anderen, die die Slicks in den ersten Runden genutzt haben, viel Zeit gekostet.“ Am Ende als Elfter das Rennen zu beenden, sei „wirklich schade“, gesteht Ollie. „Denn unser Auto war wirklich schnell.“