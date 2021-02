Betroffene Kinder früh fördern

Neues Therapiemodell fördert die Entwicklung

In dieser Einrichtung arbeiten die Experten seit 2014 mit dem „Early Start Denver Model“ (als erste im deutschsprachigen Raum!), das in den USA entwickelt wurde. Es eignet sich für autistische Kinder ab 12 Monaten bis etwa 5 Jahre. Ziel ist die Verbesserung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und Imitationsfähigkeit, die als Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung und für den Erwerb von aktiver verbaler Sprache gilt. Wie kann man sich das konkret vorstellen? „Diese Kinder wissen nicht, wie sie ihre Wünsche ausdrücken sollen. Sie weinen, schreien oder ziehen ihre Eltern an der Hand. Unsere Aufgabe ist es, Kommunikationsfähigkeiten aufzubauen. Sie lernen etwa Blickkontakt aufzunehmen - das ist für Autisten alles andere als einfach“, berichtet Eva-Maria Dely. Wie gelingt das? „Wir Therapeuten orientieren uns daran, was das jeweilige Kind interessant findet, etwa ein bestimmtes Spielzeug. Das halte ich dann z. B. auf Augenhöhe in meinen Händen. Erst, wenn mir mein junger Patient in die Augen schaut, erhält er das ersehnte Spielzeug. Auf diese Weise verstärkt man das Verhalten positiv. Die Kleinen lieben zudem Kitzelspiele oder das Singen von Liedern.“