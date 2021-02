Trotz Quarantäne Arbeiter empfangen: 4500 € Strafe

Der 44-Jährige gab sich in seiner Einvernahme durch Richter Gernot Kugi zerknirscht: „Es tut mir so leid, ich bin nur froh, dass ich niemanden angesteckt habe.“ An den Absonderungsbescheid habe er einfach nicht mehr gedacht. Kugi meinte in seiner Urteilsbegründung, dass es in einer Pandemie wichtig sei, dass jeder seinen Beitrag leistet. Bei einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren hatte der unbescholtene Mann neben der bedingten Haftstrafe eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 25 Euro ausgefasst. Eine Diversion sei nicht infrage gekommen: „Das wäre eine Bagatellisierung.“