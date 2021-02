Türkis-grüner Krach um Klima geht weiter

In zehn Tagen ist es so weit: Am 9. März ist geplant, dass der Umweltausschuss des Parlaments einen Antrag mit wesentlichen Forderungen des Klimavolksbegehrens beschließt. Eine Mehrheit soll er haben und von vielen Parteien mitgetragen werden. So weit das hehre Ziel, das derzeit allerdings noch in weiter Ferne liegt.