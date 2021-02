Niederösterreich: Nach Rohrbruch startet Sanierung

„Wird dauern, bis alles die nötige Stabilität hat“

In einer ersten Maßnahme werden nun die eingestürzten Kellerröhren wieder befüllt, um weitere Einstürze zu verhindern. „Es wird aber dauern, bis alles die nötige Stabilität hat“, so Ruck. An eine Rückkehr der vier in Sicherheit gebrachten Familien ist daher wohl länger nicht zu denken.