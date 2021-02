Wasserrohrbruch in Palterndorf: Häuser evakuiert

In der Ortschaft Palterndorf-Dobermannsdorf (Niederösterreich) ist es am Mittwoch nach einem Wasserrohrbruch zu weitreichenden Evakuierungsmaßnahmen gekommen. Kellerröhren in der Weinviertler Marktgemeinde waren bereits am Dienstag eingestürzt. Auf einer Straße bildeten sich Löcher an mehreren Stellen. Sicherungsmaßnahmen sollen für eine Stabilisierung sorgen, „damit nicht noch mehr einstürzt“, sagte Bürgermeister Eduard Ruck (ÖVP) am Donnerstag.