Opposition: ÖVP soll „Angriffe auf Justiz“ beenden

Im Zuge der Debatte um die Justiz hat die Regierung am Mittwoch den Plan, einen unabhängigen, weisungsfreien Bundesstaatsanwalt einzurichten, im Ministerrat festgeschrieben. Indes wurde im Nationalrat weiter hitzig um den „Kampf gegen die Justiz“ debattiert, den die ÖVP nach Ansicht der Opposition führt. FPÖ und NEOS ritten dabei verbale Attacken gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz. So wurde erneut die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel und der Brief von Sebastian Kurz an die WKStA thematisiert.