Bundesstaatsanwalt: Erste Schritte eingeleitet

Posten für „untadelige, fachlich versierte Person“

Ein Einfluss auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen durch eine andere Staatsgewalt wie etwa das Parlament müsse ausgeschlossen sein, erweiterte Koller ihre Forderung in einer Aussendung. Der Generalstaatsanwalt dürfe in den letzten fünf Jahren vor der Ernennung kein politisches Amt innegehabt haben. Die Ernennung will Koller einem noch zu schaffenden „Rat der Gerichtsbarkeit“ überantworten.