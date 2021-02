Blümel-Hausdurchsuchung: ÖVP-Anfragen zur WKStA

Weitere Anfrage zu möglichen Behinderung der WKStA

Der Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Wolfgang Gerstl, kündigte am Mittwoch außerdem eine weitere parlamentarische Anfrage an, die sich mit den Aussagen der früheren Korruptionsstaatsanwältin Christina Jilek im Ausschuss beschäftigt. Diese hatte in ihrer Befragung von politischen „Störfeuern“ berichtet, welche die Ermittlungen in der Ibiza-Affäre behindert hätten. Gerstl will aufgeklärt wissen, „von welcher politischen Einmischung wird hier gesprochen? Ist diese dokumentiert? Wenn nicht, warum nicht?“