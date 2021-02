CL-Gala: Bayerns Riesentalent rückt in den Fokus

In der Liga hatten sich die Bayern zuletzt Schwächen geleistet, in der Champions League traten David Alaba und Co. hingegen wieder hochsouverän auf. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und auch verdient in der Höhe gewonnen“, sagte Trainer Hansi Flick am Dienstagabend nach der 4:1-Gala bei Lazio Rom. In den Fokus rückte in Italiens Hauptstadt das große Talent Jamal Musiala.