Tor von Mittellinie: HIER blamiert sich Atletico

Für Atletico Madrid setzte es am Samstag in der spanischen Liga den nächsten Dämpfer. Wie auch schon beim 1:1 im Nachtrag am Mittwoch konnte Levante nicht bezwungen werden. Diesmal gab es sogar eine 0:2-Niederlage inklusive eines Tors von der Mittellinie (Highlights oben im Video). Weil Real Madrid mit 1:0 gegen Real Valladolid gewinnen konnte, rückten die „Königlichen“ dem in Führung liegenden Lokalrivalen Atletico, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, bis auf drei Punkte nahe.