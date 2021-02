LIVE ab 21 Uhr: Bayern müssen bei Lazio Rom ran!

Der FC Bayern will die nationale Schwächephase nicht in die Champions League mitnehmen. Im Achtelfinal-Duell mit Lazio Rom startet der Titelverteidiger trotz alledem als Favorit. Das Remis gegen Bielefeld, gefolgt von der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt sollen beim Start in die K.-o.-Phase keine Spuren hinterlassen haben. Seit immerhin 17 Partien sind David Alaba und Co. in der Champions League ungeschlagen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!