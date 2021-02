LIVE ab 21 Uhr: Atletico Madrid trifft auf Chelsea

Tabellenführer Atletico patzte in La Liga am Wochenende mit einem 0:2 zu Hause gegen Levante. Real Madrid kam der Truppe von Trainer Diego Simeone bei einem Spiel mehr bis auf drei Punkte nahe. Die Gruppenphase überstand Atletico nur dank zweier hart erkämpfter Siege gegen Salzburg. „Wir haben uns ein bisschen schwergetan. Aber das ist Vergangenheit“, meinte Mittelfeldmann Koke, der mit „guten Erinnerungen“ nach Bukarest kommt: 2012 holte er in der rumänischen Hauptstadt mit Atletico im spanischen Finale gegen Athletic Bilbao die Europa League.