Roboterhund „Spot“ sorgt mit Bewaffnung für Ärger

„Spot‘s Rampage“ nennt sich die neueste Aktion von MSCHF, in der Internetnutzer per Fernzugriff über die Website spotsrampage.com die Kontrolle über den Roboterhund übernehmen und ihn durch eine Kunstgalerie mit Imitaten bekannter Werke steuern können. Die Besonderheit: Auf Spots Rücken befindet sich ein Paintball-Markierer, der über die Web-App ausgelöst werden kann. Die bis dato so freundlich wirkende Maschine wird so zum um sich schießenden „Killer-Roboter“.