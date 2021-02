Landesausstellung in Steyr rückt näher

Umbauarbeiten in den Ausstellungsräumen, ein neuer Zugang zu den Veranstaltungssälen, ein neuer Steg, ein aktuelleres Gastgartenkonzept, eine Auffrischung der Politikwerkstatt, und die Kulturcontainer am Vorplatz lassen das Museum Arbeitswelt in Steyr heuer anlässlich der Landesausstellung in neuem Licht erscheinen. Die Arbeiten laufen bereits seit September auf Hochtouren – und zwar nicht nur an den Äußerlichkeiten, sondern natürlich auch am Programm.