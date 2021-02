Mietpreiserhöhung wird dieses Jahr ausgesetzt

Mieten als Kostentreiber

Die Mietkosten zählen in Österreich zu einer der wesentlichsten Ausgaben der Haushalte. Alle zwei Jahre werden die Mietpreise am 1. April automatisch an die Inflation angepasst, was eine Kostensteigerung für die Haushalte bedeutet. Die Erhöhung der Richtwertmieten für die rund 500.000 Altbau- und Gemeindebau-Wohnungen wird nun aufs kommende Jahr verschoben.