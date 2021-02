SPÖ: „Aktion 40.000 wäre Win-win-Situation“

Über 500.000 Menschen sind aktuell ohne Job, rund 400.000 in Kurzarbeit. „Es wird deutlich, dass sich der Arbeitsmarkt in dieser Krise nicht von selbst reguliert“, sagte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Montag. Die SPÖ will daher eine Art Wiederbelebung der einst von Türkis-Blau gekippten Aktion 20.000, nur sollen diesmal sogar 40.000 Jobs in Gemeinden geschaffen werden.