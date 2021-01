Mieten: SPÖ will Erhöhungen aussetzen

Wegen der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie will die SPÖ, dass eine zusätzliche Maßnahme zur finanziellen Erleichterung beschlossen wird: In der nächsten Nationalratssitzung im Februar werden die Roten beantragen, die Erhöhung der Mieten für heuer auszusetzen. Sie betrüge 2,9 Prozent, davon betroffen wären laut SPÖ rund 1,5 Millionen Menschen. Pro Jahr geht es dabei im Einzelfall meist um rund 200 Euro, so die Sozialdemokraten.