Angebot und Nachfrage bei Immobilien eingebrochen

Bei der Hälfte der Immo-Makler-Unternehmen sei ein Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit, aber nur fünf Prozent wollten staatliche Hilfspakete in Anspruch nehmen, ergab eine Befragung unter rund 400 IR-Maklern Mitte Mai. Nur elf Prozent der Befragten glauben, den Umsatzeinbruch bis Ende 2020 aufholen zu können, auch wenn sich seit Öffnung ein Besichtigungsboom abzeichne. Denn der Shutdown habe gerade zur Hochsaison für Wohnimmobilien stattgefunden, so Andreas Gressenbauer, Vizepräsident des Immobilienring Österreich (IR).