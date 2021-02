Coronavirus: 70 Fälle in Hollabrunner Pflegeheim

Weiter angewachsen ist der Corona-Cluster im Hollabrunner Pflegeheim in Niederösterreich: Drei weitere neue Fälle und damit insgesamt bereits 70 Infizierte wurden am Dienstag aus dem Betreuungszentrum gemeldet. Unterdessen gab es auch beim Schul-Cluster in Wiener Neustadt zwei Neuinfektionen.