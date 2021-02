Volksschule wegen Corona-Cluster gesperrt

Aufgrund von neun Corona-Fällen in vier verschiedenen Klassen ist eine Wiener Neustädter Volksschule am Montag gesperrt worden. Es sei für vorerst eine Woche auf Distance Learning umgestellt worden, sagte ein Rathaussprecher. In insgesamt 13 weiteren Schulen in der niederösterreichischen Statutarstadt lagen ebenfalls Covid-19-Infektionen vor.